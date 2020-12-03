Criteri di conservazione dei dati
Upon request, Visible we can permanently erase customer data within 7 days and backups are deleted within 30 days.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon request, Visible we can permanently erase customer data within 7 days and backups are deleted within 30 days.
Criteri di archiviazione dei dati
User data is encrypted at rest with AES-256.
Sedi dei data center
Stati Uniti
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati