Criteri di conservazione dei dati
Visitor Queue Inc. retains data as long as you have an account with us.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Visitor Queue Inc. will delete data when your account is deleted and if requested by an individual.
Criteri di archiviazione dei dati
Visitor Queue Inc. stores data in accordance with GDPR best practices.
Dettagli dell’hosting dei dati
Amazon Web Services
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Amazon Web Services
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no