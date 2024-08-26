Criteri di conservazione dei dati
As ServiceNow we do provide a way/ability for all customers to define data retention policy
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
As ServiceNow we do provide a way/ability for all customers to define data removal policy
Criteri di archiviazione dei dati
As ServiceNow we do provide a way/ability for all customers to define data storage policy
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
Exposure to LLMs is an add-on feature which requires explicit opt-in within the Service Now Virtual Agent. If enabled, we may utilize the following models: Azure OpenAI, Claude Anthorpic, Google Gemini or Now LLM.
Impostazioni di conservazione LLM
Service Now Virtual Agent has not configured Azure OpenAI, Claude Anthorpic, Google Gemini or Now LLM services to retain any data, nor does Service Now Virtual Agent use customer data for LLM training purposes. We are utilizing the default configuration f
Politica di conversazione dei dati LLM
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Politica di residenza dei dati LLM
Service Now Virtual Agent has not configured Azure OpenAI, Claude Anthorpic, Google Gemini or Now LLM services to retain any data, nor does Service Now Virtual Agent use customer data for LLM training purposes.