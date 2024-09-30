Criteri di conservazione dei dati
For the duration of the account + 12 months following cancellation, or deletion upon request.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Customer data is deleted from the live site on request (or via the app), and purged from remaining cache / logs / backups within 30 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Customer data is stored encrypted via AES 256 encryption, and is governed by our Terms of Service, Privacy Policy, GDPR Data Processing Agreement and internal application security Policies.
Sedi dei data center
Stati Uniti, Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted, we are hosted on Amazon AWS. We offer two regional environments for customers to choose - US and EU.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no