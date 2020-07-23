Criteri di conservazione dei dati
We retain article and files data created by the user for 30 days after their subscription expires or is cancelled. After 30 days the data will be deleted.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data is removed 30 days after a subscription to Papermind has been cancelled or has expired. Customer data is available on request by emailing us at mailto:hello@papermind.co or contacting us via the contact form on our website.
Criteri di archiviazione dei dati
Data is stored in AWS S3 buckets and is encrypted while at rest using Amazons Server Side AES256 Encryption. Data is only transferred over HTTPS.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted on AWS located in the United States.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no