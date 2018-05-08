Criteri di conservazione dei dati
MoBerries GmbH will retain Customer Data in accordance with European GDPR and companies official data privacy policy. Customer Data will be retained for a period of one year after the last user activity.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
MoBerries GmbH will remove Customer Data in accordance with European GDPR and companies official privacy policy. Customer Data will be removed after one year of user inactivity or within 24 hours after data erasure request.
Criteri di archiviazione dei dati
MoBerries GmbH will store Customer Data in accordance with European GDPR and and companies official data privacy policy.
Sedi dei data center
Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud-hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no