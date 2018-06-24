Cryptocurrency Alerting

Set customizable alerts on important metrics within the Bitcoin, DeFi and wider Crypto ecosystem. In addition to price alerts, we detect exchanges listings, BTC & ETH wallet transactions, the BTC Mempool size, and other on-chain metrics.Key Features * Price Alerts - Realtime, customizable price alerts for over 9000 different cryptocurrencies across 30+ top crypto exchanges, including Coinbase Pro, Binance, Uniswap, BitMEX, FTX, Bittrex, Bitstamp, Bithumb, Kraken, Bitfinex and dozens more * Exchange Listing Alerts - Immediately detect new and upcoming exchange listings * Percentage-based Price Alerts (aka volatility alerts) * Receive periodic price notifications at regular time intervals * Wallet Watch - Transaction monitoring for BTC, ETH and any ERC-20 token * Bitcoin mempool size alerts * BTC Dominance Alerts * Crypto Marketcap Alerts * Blockchain Metric Alerts - for on-chain data, such as block height, difficulty and more.Track Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Uniswap, BNB and over 9000 other altcoins. Measure prices in real-time relative to USD, BTC, EUR, GBP, and dozens of other fiat currencies and stablecoins.We offer no financial or legal advice.
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Sicurezza
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Ha un team dedicato alla sicurezza
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Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
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