This is for those times when only the word "WAT?!?!" and a giant inflatable rubber ducky can truly express how you feel. Sometimes when the chips are down you can only really express your confusion with a large inflatable duck saying wat.
wat potrà:
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Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
ian@iancarey.ie
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti