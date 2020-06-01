Quantum Workplace

Data dell’ultimo test di penetrazione
2020-06-01
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Okta, Azure Active Directory, Google, OneLogin, ADFS, Azure GovCloud
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
dataprotection@quantumworkplace.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no