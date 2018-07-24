Criteri di conservazione dei dati
AlertOps will retain data based on the plan chosen by the customer.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
AlertOps will destroy all customer data within 30 days once a customer’s subscription has been cancelled.
Criteri di archiviazione dei dati
AlertOps stores customer data at rest in US data centers in accordance with SOC2 Type II
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no