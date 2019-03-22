Criteri di conservazione dei dati
We retain data as-needed to provide services but allow anyone to request data removal at any time.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We retain data as-needed to provide services but allow anyone to request data removal at any time.
Criteri di archiviazione dei dati
We store data encrypted and follow all best-practices for data security.
Sedi dei data center
Canada
Dettagli dell’hosting dei dati
Internal
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Internal
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no