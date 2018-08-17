Automatic Code Review Reminders for BitBucket and GitLab. Code Dog will bark at you if you don't complete your code reviews!:clock130: Team Reports Receive daily team reports about pending reviews - no more manual poking!:man: User Reports Receive a direct message with a report about reviews relevant to you - never lose a pull request again!:bell: Direct Messages Receive a direct message as soon as someone approves your changes - don't let your pull requests linger!:dog2: Easy Setup Just a few simple steps and you're ready to go. Install the Slack App now and get merging! :dog: Woof!Please see the website for information about our free trial and pricing.
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Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
hello@code-dog.app
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti