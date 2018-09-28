Criteri di conservazione dei dati
Partnered will retain data for the duration that Partnered is used.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon termination, or request of termination, Partnered will schedule removal of customer data.
Criteri di archiviazione dei dati
Customer data is stored encrypted and only accessible if required to solve an issue by senior staff via logged and authenticated procedures.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Data is securely hosted on Google Cloud and is encrypted at rest.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google Cloud Platform
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no