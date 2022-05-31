Criteri di conservazione dei dati
お客様が「カオナビ」サービスに保存した全てのデータ及び情報（以下「保存データ」といいます。）は、お客様が保存することにより株式会社カオナビ（以下「当社」という。）による管理及び取扱いを委託したものとします。
当社は、お客様の承諾を得ることなく、サーバの故障・停止時の復旧の便宜に備えて保存データを任意でバックアップできるものとします。
当社は、「カオナビ」サービスを提供する目的に必要な範囲内でのみ保存データを利用（個人を識別・特定できない形式に加工した上での統計情報の作成を含みます。）します。
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
当社は、お客様と当社間の「カオナビ」サービス契約の終了に伴い、全ての保存データを削除します。
Criteri di archiviazione dei dati
「カオナビ」サービスに保存されたデータは国内のデータセンターにおいて取り扱います。
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no