Criteri di conservazione dei dati
Slagram retains account data necessary for the service to function: Slack and Telegram user id, name, payment e-mail.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data is removed automatically 1 month after your subscription becomes inactive, or immediately upon request.
Criteri di archiviazione dei dati
Slagram shall ensure that is has in place appropriate administrative, physical and technical measures designed to protect the security and confidentiality of Customer Data against any accidental or illicit destruction, alteration or unauthorized access or disclosure to third parties.
Sedi dei data center
Germania
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no