Criteri di conservazione dei dati
We retain data for 35 days of backup in-case of retention required and take 24 hour data backups.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We remove data after 35 days of backup in-case of retention required.
Criteri di archiviazione dei dati
We store data on SOC3 cloud servers, behind firewalls and have strong storage and retention policies.
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati