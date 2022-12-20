Troopr Assistant

Criteri di conservazione dei dati
Data is stored as long as you continue to use our services in accordance with our privacy policy and GDPR compliance. Customers can opt to request removal of their data at any time, or upon uninstallation of our app by making a request to security@troopr.io.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon termination of Troopr account, we shall in no later that 30 calendar days delete all content permanently from active systems.
Criteri di archiviazione dei dati
Troopr's infrastructure is hosted exclusively by Amazon Web Services (AWS), and all data in transit and data at rest is encrypted using the most up-to-date protocols (specifically TLS V1.2 and AES-256).
Sedi dei data center
Stati Uniti
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Amazon AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati