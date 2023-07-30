Criteri di conservazione dei dati
Avion retains Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Avion removes Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Criteri di archiviazione dei dati
Avion stores Customer Data in accordance with General Data Protection Regulation (GDPR)
Sedi dei data center
Stati Uniti, Germania, Francia
Dettagli dell’hosting dei dati
Public and privately hosted cloud servers and infrastructure. The full set up depends on the customer plan type.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no