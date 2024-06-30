Criteri di conservazione dei dati
Mission data is retained indefinitely by dscout, unless deletion is required by law or contract.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Customers may require data deletion as a part of an overall contract or a single statement of work
(SOW) for a single mission. In addition, customers may request data deletion on an ad hoc basis,
including deletion of a single mission entry or all data related to the customer.
Criteri di archiviazione dei dati
All dscout data is stored in the United States via AWS and Heroku Shield Private Spaces.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted on AWS
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no