The Apeiron Bot enables Workspace users to:

* make phone calls

* send & receive SMS and MMS messages

* activate and deactivate phone numbers

* send faxes and retrieve voicemails

* access real time information about network performance and services status...

Plus many more features offered by the Apeiron CPaaS platform. Account required, signup is free but use of communications services like making phone calls and sending SMS messages are billed on a per use basis.