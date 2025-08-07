Pesquisas e Performance

Criteri di conservazione dei dati
A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS:
(i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade;
(ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br
; ou,
(iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória;
(iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS:
(i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade;
(ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br
; ou,
(iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória;
(iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.
Criteri di archiviazione dei dati
A PULSES poderá excluir os dados pessoais coletados dos USUÁRIOS:
(i) Quando for atingida a finalidade para a qual foram coletados; ou, quando deixarem de ser necessários ou pertinentes para essa finalidade, de acordo com os propósitos descritos nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade;
(ii) Quando o USUÁRIO revogar seu consentimento, nos casos em que este seja necessário, solicitando a exclusão à PULSES por meio do e-mail privacy@pulses.com.br
; ou,
(iii) Quando expirar o prazo legal para retenção obrigatória;
(iv) Se assim for determinado pela autoridade competente.
Sedi dei data center
Brasile
Dettagli dell’hosting dei dati
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