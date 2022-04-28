Criteri di conservazione dei dati
Data for the Seismic Slack app is retained indefinitely unless we are requested to delete it by a customer admin. We will also delete it upon end of a contract.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data for the Seismic Slack app is never archived. We will remove data if requested by a customer admin
Criteri di archiviazione dei dati
Data is encrypted at rest
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Azure
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
yes
Modello/i LLM utilizzato/i
VectorDB, Embedding models, Microsoft Azure OpenAI GPT (gpt-4o-mini-2024-07-18)
Impostazioni di conservazione LLM
No data is stored in the LLM during or after processing.
Politica di conversazione dei dati LLM
Data is processed in a multi-tenant environment. No data is stored by the LLM during or after processing.
Politica di residenza dei dati LLM
Data is processed by LLM in their designated regions. No data is stored in the LLM or retained after processing.