ReferenceEdge

Criteri di conservazione dei dati
All Customer Data is stored in Salesforce. Point of Reference has no access to this data unless explicitly granted for some temporary period of time (using the Salesforce "Grant Access" capability) by an authorized individual at your organization.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
All Customer Data is stored in Salesforce. Point of Reference has no access to this data.
Criteri di archiviazione dei dati
All Customer Data is stored in Salesforce. Point of Reference has no access to this data.
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no