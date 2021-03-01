Data dell’ultimo test di penetrazione
2021-03-01
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Okta, OneLogin, Microsoft Azure AD, and more.
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
security@statuspal.io
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no