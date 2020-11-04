Criteri di conservazione dei dati
Video First will retain data for as long as the user has an account. As soon as the account is terminated, all data associated with the user is deleted.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Video First will remove customer data in accordance with GDPR.
Criteri di archiviazione dei dati
Video First will store all customer data in accordance with GDPR.
Sedi dei data center
Irlanda
Dettagli dell’hosting dei dati
All data is stored securely on AWS Cloud Infrastructure.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no