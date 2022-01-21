Data dell’ultimo test di penetrazione
2022-01-21
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
yes
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
hello@mailshake.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
yes
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
We require the following auth/connections, depending on the user's setup:
- Google or Microsoft for email integration
- Salesforce, Hubspot, or Pipedrive for CRM integration