Criteri di conservazione dei dati
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Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
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Criteri di archiviazione dei dati
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Dettagli dell’hosting dei dati
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Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google Cloud
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati