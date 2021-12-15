Lookout SSE

Criteri di conservazione dei dati
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Criteri di archiviazione dei dati
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no