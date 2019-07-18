Morecom Bot

Бот Morecom оповестит Ваc, когда кто-то напишет комментарий под Вашей публикацией в Instagram или упомянет под чужой публикацией. Вы сможете ответить на любой комментарий. Для этого потребуется лишь начать тред, т.е. ветку обсуждений (Start a Thread).
Также доступны функции удаления и скрытия комментария.
Если вы добавите бота в канал или группу, то управлять комментариями (отвечать, удалять, скрывать) смогут все участники канала.
Как прикрепить аккаунт Instagram и как работать в Slack с комментариями читайте по ссылке: https://morecom.ru/help/?id=5
Если понадобится помощь, пишите нам на email support@morecom.ru
In English:
Morecom is a SMM service that connects social systems (Instagram, Vkontakte, Telegram and others) for notifications about comments under user publications and answers to them from Slack. For answer use threads and reply to any comments.
Also available option to delete or hide the comment.
If you add a bot to a channel or a group, then all members of the channel will be able to manage comments (answer, delete, hide).
Contact developers at support@morecom.ru