Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
SSO is compatible with Scratchpad, because we use the same authentication method as Salesforce.
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@scratchpad.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Salesforce, Google Calendar