Exterro Slack Integration

Criteri di conservazione dei dati
Customers create, maintain, and delete individual records based on their policies. We maintain the database, but don’t interact with any records contained therein.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Customers create, maintain, and delete individual records based on their policies. We maintain the database, but don’t interact with any records contained therein.
Criteri di archiviazione dei dati
we store data in a US located Amazon Web Services location, as established in our contract with a customer.
Sedi dei data center
Stati Uniti, Antigua e Barbuda
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
aws,azure,google cloud
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no