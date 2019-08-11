Lunch Roulette

Criteri di conservazione dei dati
The data is stored as long as LunchRoulette is installed on your workspace. Any customer can request the removal of the data by email to support@lunchroulette.co. We always strive to collect and retain the minimum data necessary for the app to function.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Upon customer deletion, LunchRoulette deletes customer data from our production environments within 24 hours, and backups are deleted within 14 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures, which allow recovery from a major disaster.
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
MongoDB Atlas Cloud
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no