Criteri di conservazione dei dati
We will retain User’s Personal Information as long as it is required to be retained for the purpose of provision of the Services. We may also retain and use User’s Personal Information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
We archive data to ensure historical access. Archived data is stored securely and not actively used. Removal follows our data retention policy.
Criteri di archiviazione dei dati
Data is stored in secure servers with access controls. Regular backups are done to prevent data loss. We prioritize data security and compliance.
Sedi dei data center
India, Stati Uniti
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no