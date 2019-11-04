Criteri di conservazione dei dati
DelaySay retains the minimum amount of customer data required to provide the service, in accordance with all applicable laws and regulations.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
DelaySay will remove relevant customer data upon valid and verified request, in a timely manner and in accordance with and as required by all applicable laws and regulations.
Criteri di archiviazione dei dati
DelaySay stores customer data securely in AWS and encrypts user tokens, in accordance with all applicable laws, regulations, and industry best practices.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Amazon Web Services (AWS)
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati