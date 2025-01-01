Criteri di conservazione dei dati
Trakstar Perform retains client data for 30 days after the termination or expiration of a client agreement.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Trakstar Perform allows its customers to terminate an employee, which archives their data. They can also permanently delete their employee data.
Criteri di archiviazione dei dati
Trakstar Perform stores their customers' data in AWS Cloud and it is encrypted at rest.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no