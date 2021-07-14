Data dell’ultimo test di penetrazione
2021-07-14
Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
help@enchant.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
no
I servizi di terze parti utilizzati da questa app
Our subprocessors are: Amazon Web Services (Cloud Infrastructure), Heroku (Cloud Infrastructure) Redis Labs (Cloud Infrastructure), Mailgun (Email Processing), Postmark (Email Processing)