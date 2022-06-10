In-depth Smart Contract monitoring, alerting and troubleshooting for your Ethereum based DApps. With the Tenderly Slack integration, you can get real-time notifications when events of your interest happen on the Ethereum blockchain.
Tenderly potrà:
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When someone requests data to be deleted, they email us and we have an internal program that deletes all user data.
Conforme a HIPAA
no
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
tech@tenderly.co
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti