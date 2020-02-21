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Sicurezza
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
contact@feroot.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti