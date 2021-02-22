TreeRing Time Bot

Criteri di conservazione dei dati
TreeRing Workforce Solutions will retain customer data in accordance with the user's acceptance about our terms and conditions
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
TreeRing Workforce Solutions will remove customer data in accordance with the user's acceptance about our terms and conditions
Criteri di archiviazione dei dati
TreeRing Workforce Solutions will store customer data in accordance with the user's acceptance about our terms and conditions
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no