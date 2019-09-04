Criteri di conservazione dei dati
Customer data is retained indefinitely. After termination of account, customer data may be deleted upon request. Backups are stored for 6 weeks after which they are automatically deleted.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Backups are stored for 6 weeks after which they are automatically deleted.
Non-identifying data may be archived indefinitely for business analytics purposes.
Criteri di archiviazione dei dati
Data is stored encryped.
Minimal identifying data is stored.
Sedi dei data center
Stati Uniti
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no