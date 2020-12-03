Criteri di conservazione dei dati
Claris Connect does not retain user data in Connection with our Slack offerings. Claris Connect optionally saves flow history for up to thirty days only on opt in.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Claris Connect removes all data backups, including optional flow history and outside of data required by law to retain for a maximum of 60 days.
Criteri di archiviazione dei dati
Claris Connect stores data only on internal infrastructure.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Claris Connect data is hosted internally.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Internal Hosting
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no