BuiltWith Pro

Criteri di conservazione dei dati
BuiltWith Pty Ltd retains data only for as long as necessary to operate and improve its services, comply with legal obligations, and maintain the integrity of its technology and business intelligence datasets. Data derived from publicly accessible web content may be retained indefinitely as part of historical research, analytics, and longitudinal technology tracking.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
BuiltWith Pty Ltd generates technology profiles using publicly accessible information from websites and related public sources. Domain owners may request removal of their domain from public lookup tools, however certain derived or historical datasets may be retained for research, analytics, and system integrity purposes.
Criteri di archiviazione dei dati
BuiltWith Pty Ltd stores data using commercially reasonable technical and organizational safeguards designed to protect it from unauthorized access, alteration, or loss.
Sedi dei data center
Canada
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud Hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
OVH
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no