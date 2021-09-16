Criteri di conservazione dei dati
お客様が「GRATICA」サービスに保存した全てのデータおよび情報（以下「保存データ」といいます。）は、事前に提示された利用目的の範囲内でのみ取り扱われます。保存データは、目的達成に必要な期間のみ保持し、その後は速やかに削除または匿名化されます。なお、当社はシステム保守や障害復旧のために保存データを安全にバックアップすることがありますが、これらは利用目的の範囲を超えて使用されません。 当社は、「GRATICA」サービスを提供する目的に必要な範囲内でのみ保存データを利用（個人を識別・特定できない形式に加工した上での統計情報の作成を含みます。）します。
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
当社は、利用目的を達成するために必要な期間のみ個人データを保持し、サービス契約終了後は速やかに削除または匿名化します。
Criteri di archiviazione dei dati
「GRATICA」のサービスに保存されたデータは国内のデータセンターにおいて取り扱います。
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no