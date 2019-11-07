Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Github, Windows Live, and Google
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Ha un team dedicato alla sicurezza
no
Contatto per problemi di sicurezza
plt@bcdevices.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
yes
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità
Il programma di divulgazione della vulnerabilità comprende l’app di Slack
yes
Ha un programma di individuazione dei bug
no
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes