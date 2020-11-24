Relativity Collect

1. Requests will be received via privacy.inquiries@relativity.com. 2. We will verify request is valid. 3. Verify requester’s identity. 4. Use Master data catalog to identify data location. 5. Create Jira ticket for every data owner to accommodate the request. 6. Verify completion and notify requestor.
Conforme a HIPAA
yes
Nonostante l'app possa offrire la conformità HIPAA, Slack non ha stipulato nessun accordo di consulenza professionale con qualsivoglia provider di applicazioni di terze parti, ivi comprese quelle contenute in Slack Marketplace. Di conseguenza, è responsabilità dell'utente valutare la conformità del provider e stipulare gli opportuni accordi prima dell’abilitazione.
Sicurezza
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Okta
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@relativity.com
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
yes
URL del programma di divulgazione della vulnerabilità