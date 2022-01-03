Criteri di conservazione dei dati
Data Retention:
Status Scheduler for Slack will retain Customer Data in a secure, hosted MongoDB database as long as the customer is an active member.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data archival/removal policy:
Customer may be able to remove his entire data by contacting the support email. This will delete the active schedules.
Criteri di archiviazione dei dati
Data storage policy:
We store just the entered user schedule data.
Sedi dei data center
Stati Uniti
Dettagli dell’hosting dei dati
Azure
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
MongoDB Atlas
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no