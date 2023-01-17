Criteri di conservazione dei dati
SalesScreen will retain Customer Data in accordance with our DPA, which states that data is retained for as long as the customer has an active account.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
SalesScreen will remove Customer Data in accordance with our DPA, which states that all data is removed within 30 days of the customer opting to discontinue its use of the service.
Criteri di archiviazione dei dati
SalesScreen will store Customer Data in accordance with our DPA.
Sedi dei data center
Irlanda, Paesi Bassi
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Azure
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
yes
Linee guida per i sub-incaricati
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no