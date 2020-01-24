Zoom for Government

Su richiesta, è disponibile il riepilogo esecutivo per potenziali clienti
no
Supporta Single Sign-On (SSO) con i seguenti fornitori
Okta, Centrify, Microsoft Active Directory, Gluu, OneLogin, PingOne, Shibboleth
Supporta Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Ha un team dedicato alla sicurezza
yes
Contatto per problemi di sicurezza
security@zoom.us
Ha un programma di divulgazione della vulnerabilità
no
Ha un programma di individuazione dei bug
yes
URL del programma di individuazione dei bug
Richiede autorizzazione/connessioni di terze parti
yes