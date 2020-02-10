Criteri di conservazione dei dati
Fairwinds Insights stores information generated by your Kubernetes cluster. It also stores data like the channel IDs users have selected for Slack messages. It does not store any other Slack-related data, such as message contents. Data is retained indefinitely unless deletion is requested by a user.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Contact insights@fairwinds.com if you would like to have your data deleted.
Criteri di archiviazione dei dati
Fairwinds Insights only stores customer data until deletion is requested.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
AWS
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no