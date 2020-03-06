Criteri di conservazione dei dati
Mooncamp will retrain customer data in accordance with the GDPR.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Mooncamp will remove customer data in accordance with the GDPR.
Criteri di archiviazione dei dati
Mooncamp will store customer data in accordance with the GDPR.
Sedi dei data center
Germania
Dettagli dell’hosting dei dati
Cloud hosted, on Google Cloud Frankfurt.
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Google Cloud
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no